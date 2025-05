Miss Monde 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie ce samedi 31 mai ?

Publicité





Aujourd’hui, samedi 31 mai 2025, le prestigieux concours de Miss Monde 2025 se tient à Hyderabad, en Inde, au HITEX Exhibition Centre. Cette 72e édition réunit 108 candidates venues des quatre coins du globe, prêtes à succéder à la Tchèque Krystyna Pyszková.











Un format repensé pour une compétition mondiale

Le concours adopte cette année un format régionalisé. Les candidates sont réparties en quatre zones : Afrique, Amériques & Caraïbes, Asie & Océanie, et Europe. Chaque région sélectionne 10 quart-de-finalistes, formant ainsi un Top 40. Ce groupe est ensuite réduit à 20 demi-finalistes, puis à 8 finalistes (deux par région), avant de désigner les quatre finalistes continentales. Parmi elles, l’une sera couronnée Miss Monde, tandis que les autres seront nommées première, deuxième et troisième dauphine.

Trois Françaises en lice

La France est représentée par Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 et première dauphine de Miss France 2023. Elle concourt dans la catégorie Europe. Par ailleurs, deux autres Françaises participent sous les bannières de territoires d’outre-mer : Noémie Milne pour la Guadeloupe et Aurélie Joachim pour la Martinique. Ces dernières concourent dans la catégorie Amériques & Caraïbes. Aurélie Joachim est déjà dans le top 40.

Une finale haute en couleur

La cérémonie est animée par Stephanie Del Valle, Miss Monde 2016, et Sachin Kumbhar. Des performances de l’actrice Jacqueline Fernandez et de l’acteur Ishaan Khatter sont prévues. L’événement est diffusé en direct sur Paris Première en France et en streaming sur watchmissworld.com.



Suivez l’événement en direct

Pour ne rien manquer de cette soirée exceptionnelle, vous pouvez suivre la diffusion en direct à partir de 15h sur Paris Première ou en streaming sur watchmissworld.com. Des mises à jour en temps réel sont également disponibles sur le site officiel du concours et sur les réseaux sociaux.

La cérémonie sera commentée en France par Sylvie Tellier.