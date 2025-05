13h15 le samedi du 31 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 31 mai 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Le grand voyage de Sacha ».





Sacha est atteint du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique rare. Pour l’aider à s’épanouir, son père l’a emmené, enfant, dans un périple à travers l’Asie. Treize ans plus tard, père et fils repartent sur les routes, cette fois au Maroc, pour vivre une nouvelle aventure… entre adultes.

Dans son émission 13h15 le samedi, France 2 retrace l’histoire de Sacha et de ce chemin vers l’autonomie initié par son père, Franck. Tout a commencé treize ans plus tôt, autour d’une passion commune : les trains. À 13 ans, Sacha, enfant « différent » en raison de sa maladie, semblait parfois enfermé dans ses troubles cognitifs, comme un poisson rouge tournant en rond dans son bocal, selon les mots de son père.



Mais Franck découvre qu’en train, son fils se montre plus attentif, plus réceptif. Naît alors l’idée de voyager pour favoriser son développement. Ensemble, ils traversent l’Asie. Sacha s’épanouit, progresse, et son père retrouve l’espoir.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, Sacha vit dans un foyer pour adultes en situation de handicap. Il y a trouvé sa place, des amis, une forme d’équilibre. Mais l’absence quotidienne de son père lui pèse.

Alors Franck lui propose un nouveau départ, direction le Maroc et les dunes du Sahara. Ce voyage marque une nouvelle étape : celle d’une relation d’égal à égal, d’un lien renouvelé entre un père et son fils devenu adulte.