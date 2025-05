Plus Belle La Vie du 15 mai 2025 : Gabriel annonce une terrible nouvelle (résumé + extrait vidéo épisode 333 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 333 de PBLV – Steve se fait opérer cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Face au chantage de Sébastien, Steve n’a pas le choix et l’opération tourne au drame…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 mai 2025 – résumé de l’épisode 333

À l’hôpital, Sébastien rit aux éclats devant un Steve dégoûté par son comportement. Il parade, se moque de lui et le traite d’éternelle victime.

Pendant ce temps, à la résidence, les mères de Steve viennent le chercher. Mirta leur explique qu’il est parti très tôt ce matin, avec un petit sac, et qu’elle a cru qu’il allait prendre le train. Aïssé et Viviane, surprises, pensent immédiatement à l’opération prévue ce jour. Elles en concluent que Sébastien a sûrement exercé une pression sur Steve. Mirta leur commande alors un VTC pour les conduire à l’hôpital.

Pendant ce temps, Steve ne répond pas aux appels de Viviane. Gabriel passe le voir, le trouve pâle et lui demande s’il y a un souci. Steve assure que tout va bien, il est simplement fatigué. Gabriel essaie de le rassurer, puis réalise qu’il n’a pas encore signé l’autorisation de prélèvement d’organes. Il lui précise qu’il peut encore faire marche arrière s’il a des doutes. Steve affirme qu’il pensait l’avoir déjà signée et décide de le faire immédiatement.



À l’hôpital, Aïssé et Viviane sont refoulées après avoir tenté d’entrer au bloc. Gabriel leur assure avoir vu Steve signer l’autorisation. Elles ne comprennent pas, car la veille encore, il avait renoncé à l’opération. Mais Gabriel est catégorique : il est trop tard pour intervenir.

Jules annonce à Apolline que Steve est finalement allé à l’hôpital pour la greffe. Ni Viviane ni Aïssé n’ont pu l’en empêcher, et l’opération est en cours. Ils sont choqués et se sentent impuissants.

Peu après, Gabriel retrouve les mères de Steve. Il leur annonce que la transplantation a bien eu lieu et que Steve est sorti du bloc. Mais une complication est survenue : il a fait un choc hémorragique. Il a été transfusé, mais cela n’a pas suffi. Son pronostic vital est engagé. Aïssé et Viviane s’effondrent en larmes.

De son côté, Léa montre à Chloé où se trouvent les produits d’entretien avant de lui confier le ménage de l’appartement. Chloé lui demande ce qu’elle doit faire exactement. Léa lui indique qu’elle a tout noté. Gênée, Chloé n’ose pas lui avouer qu’elle ne sait pas lire.

Plus tard, Léa rentre chez elle, ravie de constater que Chloé a même fait plus que demandé. Plus tard, elle raconte à Luna qu’elle a tellement bien organisé les tâches sur le tableau qu’elle en a un peu trop fait. Luna lui fait remarquer qu’elle devra bien finir par dire la vérité… ou apprendre à lire et écrire.

Au Mistral, Aya remarque les échanges complices entre Louis et Zoé. Inquiète, elle met Louis en garde : il doit faire attention à son comportement avec l’adolescente. Louis le prend mal et lui rappelle qu’il est en couple avec Barbara. Il sort s’aérer en terrasse.

Il y retrouve Zoé, à qui il parle des soupçons d’Aya. Zoé se sent mise à l’écart. Pour elle, Louis est comme un père, et elle souffre de ne pas faire vraiment partie de sa vie. Louis la rassure : pour lui, elle est sa fille, il ne l’oubliera jamais. Il lui confie qu’avec le temps, tout finira par s’arranger, et ils n’auront plus à se cacher.

Zoé confronte Aya pour mettre les choses au clair : Louis ne l’a jamais draguée, c’est un homme bien. Si elle avait un père, elle aimerait qu’il soit comme lui. Aya, confuse, s’excuse et admet qu’elle s’est emportée pour rien.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 mai 2025 – extrait vidéo

