Ici tout commence du 15 mai : Marc fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 1176 en avance)

Ici tout commence du 15 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1176 – Marc est désormais seul contre tous à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, il découvre le trahison de son fils, Jim, qui a choisi d’être le second de Clotilde !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 mai – résumé de l’épisode 1176

À l’approche imminente de la compétition entre les professeurs de l’Institut, Teyssier demande à chaque chef de renforcer ses liens avec son second. Marc Leroy, quant à lui, arrive en retard, seul, le visage marqué par la tristesse. Et il découvre avec une grande déception que son fils, Jim, l’a trahi choisissant d’être le second de la cheffe Armand.

Plus tard, Joséphine pousse Souleymane à se proposer pour être le second de Marc. Il accepte mais Marc est au plus mal et continue de boire… En fin de journée, inquiets, Joséphine et Souleymane se rendent chez Marc. Ils le retrouvent inconscient dans son jardin !



De son côté, Billie décide de postuler auprès d’une cheffe, qui recherche son second pour l’ouverture de son restaurant à Biarritz en septembre. Stanislas, qui connait bien la cheffe, appuie la candidature de Billie.

Ici tout commence du 15 mai 2025 – extrait vidéo

