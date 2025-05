Plus belle la vie spoiler : Ariane découvre qu’elle a été piégée ! (29 mai 2025)

Publicité





Ariane se retrouve dans une situation particulièrement compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que la PTS a retrouvé sa bague dans l’estomac de Durieux, dans l’épisode du jeudi 29 mai 2025, Ariane va découvrir qu’elle a été piégée !











La mère de Zoé se rend dans le bar où elle était vendredi soir après avoir découvert qu’elle y avait fait un paiement par carte. Ariane ne se souvient de rien, c’est le black-out total ! Elle interroge le barman, qui lui explique qu’elle avait beaucoup trop bu et qu’il l’a vue repartir dans la voiture d’un homme… Mais quand elle lui montre la photo de Durieux, il est formel : ce n’était pas lui !

Ariane comprend qu’elle a été piégée… On l’a droguée et on l’a déposée inconsciente sur le lit de Durieux. Pour se sortir de là, Ariane décide de faire appel à Louis… Elle le supplie d’accepter de lui servir d’alibi.



Et pendant ce temps là, Idriss interroge la bijoutière qui a gravé la bague… Elle identifie Zoé en la reconnaissant en terrasse au Mistral !