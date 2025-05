Plus belle la vie spoiler : Durieux fait chanter Colbert, il menace Ariane avec Zoé ! (22 mai 2025)

Publicité





On peut dire qu’Ariane avait vu juste depuis le début avec le procureur Durieux dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, jeudi 22 mai 2O25, vous allez découvrir que Durieux est un pervers particulièrement redoutable !











Alors que Patrick ne croit pas Ariane et qu’il la retire de l’enquête, elle décide d’aller parler à la juge Colbert. Ariane est convaincue qu’elle aussi est harcelée par Durieux et elle la met en garde : il a tenté de la tuer une fois, il recommencera ! Mais la juge est terrifiée et assure à Ariane qu’elle se trompe… Elle refuse de parler.

Plus tard, Durieux vient voir la juge Colbert et il lui rappelle qu’elle a tout intérêt à garder le silence. Il détient des photos d’elle qui pourraient briser sa carrière s’il les divulguaient !



Et alors qu’il se croit tout puissant, Durieux vient encore menacer Ariane au commissariat. Cette fois, il lui parle de sa fille Zoé et lui ordonne de venir à un rendez-vous dans son bureau le lendemain ! Ariane est hors d’elle, elle lui interdit de parler de sa fille et l’envoie balader devant les collègues…