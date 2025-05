Plus Belle La Vie spoilers : Ariane prise au piège, Gabriel fait une rencontre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 24 mai 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 19 au 24 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’attitude malsaine du procureur Durieux envers Ariane.







Publicité





Celle-ci n’est pas dupe et le recadre mais Durieux n’hésite pas à le menacer ! Le procureur rappelle à Ariane qu’il a tous les pouvoirs et même celui de la muter à l’autre bout du monde… Et les collègues d’Ariane ne la prennent pas au sérieux quand elle leur parle de Durieux. Pire, Patrick la recadre ! Ariane va finir par commettre un acte lourd de conséquences…

De son côté, Luna se bat pour Chloé et réussit à organiser les retrouvailles tant attendues avec sa fille. Pendant ce temps là, Gabriel fait la rencontre d’Axel, qui va lui changer la vie…



Publicité





Quant à Steve, malgré la pression de ses mères, il décide de rester à Marseille. Mais l’affaire de Sébastien va laisser des traces, Steve a beaucoup changé et il a une attitude agressive envers ses proches…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 24 mai 2025

Lundi 19 mai 2025, épisode 335 : La juge Colbert est bien malgré elle au centre d’une enquête qui commence dans de bien étranges circonstances. Après les épreuves qu’il a traversées, c’est l’heure du bilan pour Steve. Une rencontre fortuite pourrait bien faire évoluer la personnalité de Riva.

Mardi 20 mai 2025, épisode 336 : Ariane est remise en cause professionnellement en raison de son comportement à l’égard d’un supérieur hiérarchique. De son côté, Luna aide Chloé à accomplir le projet le plus important de sa vie. Apolline quant à elle, a bien du mal à expliquer à Nisma son attitude à l’égard d’un charmant prétendant.

Mercredi 21 mai 2025, épisode 337 : Alors qu’Ariane doit faire face à l’hostilité d’un supérieur hiérarchique tout en menant une enquête difficile, Steve affirme ses choix en s’opposant à ses proches. De son côté, Zoé découvre avec joie la jolie somme accumulée en pourboires.

Jeudi 22 mai 2025, épisode 338 : Accusée injustement d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, Ariane commet un acte aux conséquences terribles. Grâce à Luna, Chloé a les plus belles des retrouvailles. Au cabinet médical, trouver un remplaçant à Léa s’avère moins simple que prévu.

Vendredi 23 mai 2025, épisode 339 : Tandis que ses collègues s’inquiètent pour elle, Ariane se livre à une errance qui la conduit à une situation effrayante. De leur côté, Léa et Babeth s’amusent des certitudes de Riva. Se montrant sous un jour nouveau, Vanessa sonde Apolline pour satisfaire sa curiosité.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Steve sur le départ, la juge Colbert témoin d’un drame (19 mai 2025)

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 19 au 24 mai 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…