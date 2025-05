Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit s’intitule « À 20 ans, ils sont accros à la chirurgie esthétique ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2025 à 13h55 « À 20 ans, ils sont accros à la chirurgie esthétique » (inédit)

Complexée par ses lèvres qu’elle jugeait trop fines, Margaux a eu recours à sa première injection le jour de ses 18 ans. Depuis, elle a également retouché l’ensemble de son visage — nez, mâchoire, menton, etc. Aujourd’hui, elle ne parvient plus à s’arrêter et retourne se faire injecter tous les quatre mois.

Et à 15h05 : « Sortir des troubles alimentaires : un combat de chaque jour » (rediffusion)

En France, près d'un million de personnes seraient touchées par des troubles du comportement alimentaire tels que l'anorexie ou la boulimie. Dans son émission, Faustine Bollaert donne la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien contre ces maladies. Pauline, anorexique depuis huit ans, témoigne aux côtés de sa mère : à 1m80 pour 47 kilos, elle cherche des clés pour s'en sortir et alerte sur l'isolement social que provoque cette souffrance. Sophie, quant à elle, raconte un parcours marqué par des extrêmes, entre une descente à 32 kilos et une remontée à 68 kilos après une phase de boulimie. Enfin, Ludivine, qui a vécu 20 ans avec la boulimie, partage son long combat pour en guérir.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.