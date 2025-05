Karim Benzema et Lyna Khoudri officialisent leur relation au Festival de Cannes (PHOTO)

Publicité





Le Festival de Cannes 2025 a été le théâtre d’une révélation inattendue vendredi soir : l’attaquant vedette Karim Benzema et l’actrice franco-algérienne Lyna Khoudri ont officialisé leur relation en apparaissant main dans la main sur le tapis rouge, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois.











_2>Une apparition remarquée sur la Croisette Le 23 mai 2025, lors de la montée des marches du film 13 jours, 13 nuits, dans lequel Lyna Khoudri partage l’affiche avec Roschdy Zem, le couple a fait une entrée remarquée. Leur complicité évidente a immédiatement attiré l’attention des médias et des festivaliers présents. Cette apparition publique marque la première officialisation de leur relation, mettant fin aux spéculations qui entouraient leur vie privée. Des indices sur les réseaux sociaux Avant cette officialisation, plusieurs signes laissaient présager une relation naissante entre les deux célébrités. Des échanges de commentaires et de likes sur Instagram avaient été repérés par les internautes, alimentant les rumeurs d’une idylle. De plus, Lyna Khoudri avait été aperçue en janvier 2025 au stade Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, assistant à un match de Karim Benzema, ce qui avait renforcé les spéculations sur leur proximité. Une nouvelle page pour Karim Benzema Cette officialisation intervient quelques mois après la fin de la relation de Karim Benzema avec la mannequin américaine Jordan Ozuna, avec qui il a eu un enfant en octobre 2023. Le couple aurait mis un terme à leur relation en début d’année 2025, comme en témoigne le désabonnement mutuel sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema a officialisé sa relation avec Lyna Khoudri, actrice franco-algerienne, à l'occasion du festival de Cannes. 🎬❤️ pic.twitter.com/u8JPqIVaMP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 23, 2025

Lyna Khoudri : une actrice en pleine ascension

Révélée par son rôle dans Papicha, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2020, Lyna Khoudri a depuis enchaîné les succès, notamment dans The French Dispatch de Wes Anderson et Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Ambassadrice de la maison Chanel depuis 2022, elle est devenue une figure incontournable du cinéma français et international.

L’officialisation de leur relation au Festival de Cannes 2025 marque donc un tournant dans la vie personnelle de Karim Benzema et Lyna Khoudri, suscitant l’intérêt et la curiosité du public et des médias.