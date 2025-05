The Power du 15 mai : Robin démasqué ? Qui est la seconde cible ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 29)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 29 du jeudi 15 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 29 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta annonce que l’un d’eux a activé le contre-pouvoir !











Cette personne, c’est Sarah ! Elle s’est trompée en désignant Maxence, elle est donc la première cible. Sarah avoue qu’elle avait des soupçons sur Maxence, elle écarte donc une piste.

Delta nous montre que quelques heures plus tôt, Nathalie a surpris une conversation de Cindy et Maxence, qui ont réussi à la piéger avec la complicité de Mélanie. C’est pour ça que Nathalie a pipé le jeu, elle ne voulait pas qu’un indice sur Cindy soit divulgué…

Dans la villa, personne ne soupçonne Robin. Ils veulent même qu’il active le contre-pouvoir pour qu’il devienne une cible facile !



Delta réunit tout le monde. Elle annonce que le Power Player a fait des choix pour se moquer d’eux : il leur a attribué à tous un animal correspondant à leurs personnalités ! Cindy est rusée comme un renard, Nathalie douce comme un agneau, Maïssane fière comme un paon, Antoine têtu comme un âne, Manon une mémoire de poisson rouge, Giovanni un loup solitaire, Maxence un ours mal léché, Robin fort comme un boeuf, Sarah la reine de la jungle, Mélanie une poule mouillée.

Mélanie doute de Robin, elle pense que c’est lui qui dit tout le temps ça d’elle ! Robin réalise qu’il a fait une erreur.

Delta enchaine donc sur une soirée animaux. Et Robin est désormais soupçonné ! Manon le confronte mais il lui assure que ce n’est pas lui. Plus tard, Manon et Mélanie le menacent de le mettre cible tout le temps s’il leur ment. Robin annonce alors que c’est lui le Power Player ! Il pense qu’il peut lui faire confiance pour le sauver. Manon compte bien l’utiliser dans son propre intérêt.

Le lendemain matin, Manon et Mélanie mentent à Maxence en essayant de l’éloigner de la piste de Robin. Maxence doute, il les trouve bizarres.

Delta annonce une grande nouvelle : un nouveau joueur a activé le contre-pouvoir ! Qui est-ce ? A-t-il démasqué le Power Player ?

Spoiler : qui est la seconde cible ?

Dans l’épisode de vendredi, Delta donne le nom de la 2ème cible : Giovanni ! Il a activé le contre-pouvoir mais il s’est trompé ! Sarah et Giovanni sont donc les deux cibles cette semaine et pour espérer sauver leurs places, il faudra trouver le nom du Power Player !

The Power, le replay du 15 mai

Si vous avez manqué l’épisode 29 ce jeudi 15 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 16 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 30.