The Power du 20 mai : Giovanni ou Sarah, qui va gagner le duel ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 32)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 32 du mardi 20 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Cindy, Sarah et Robin ont toujours leurs handicaps.











Maïssane n’a pas de piste et craint que Sarah soit éliminée. Delta réunit tout le monde, Cindy n’en peut plus de son masque sur les yeux. Elle met un terme à la plaisanterie !

Nathalie interroge Maxence sur l’indice de la veille, la chance d’Angèle « La loi de Murphy ». Mais seul Antoine sait à peu près la signification de cette loi !

Place aux appels des cibles au Power Player. Manon propose à Giovanni de donner les questions à Robin pour lui prouver que c’est le Power Player ! Giovanni doute toujours qu’il soit le Power Player, il compte bien vérifier. De son côté, Sarah galère car elle n’a pas d’idée !



Au cours des conversations, Sarah est toujours autant perdue tandis que Giovanni déstabilise Robin. Robin se sent mal, il a peur qu’il l’ait démasqué. Et il doute : Manon l’a-t-elle informé qu’il est Power Player ? Il panique…

Spoiler : Giovanni remporte le duel

Dans l’épisode de demain, place à l’affrontement et à la cérémonie d’élimination. C’est Giovanni qui va remporte le duel, Sarah est donc la cible finale et elle va affronter le Power Player lors de la cérémonie d’élimination ! Sarah est convaincue que c’est Antoine le Power Player mais Giovanni lui révèle que c’est Robin le Power Player ! Sarah doute : Giovanni lui dit-il la vérité ? Elle est sous le choc. Lors de la cérémonie, elle garde Robin et Antoine à la fin et hésite…

The Power, le replay du 20 mai

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mardi 20 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 21 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.