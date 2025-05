Ulysse de la Star Academy sort son single « Fou » !

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la Star Academy 2024 : Ulysse, l’un des candidats les plus marquants de la dernière saison, vient de dévoiler son single intitulé « Fou ». Une chanson au rythme pop-rock entraînant, qu’il avait déjà commencé à faire découvrir au public lors de son passage au château.











Publicité





Souvenez-vous : Ulysse avait souvent partagé des extraits de ce morceau en acoustique pendant les moments off, laissant entrevoir une sensibilité artistique et une plume prometteuse. Avec « Fou », il confirme son envie de tracer sa route en tant qu’auteur-compositeur-interprète, dans un univers personnel et énergique.

Disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming, « Fou » est déjà salué par les fans de la première heure et commence à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. De quoi laisser présager un avenir brillant pour Ulysse, qui semble prêt à transformer l’essai bien au-delà des murs de Dammarie-les-Lys.

Notez que « Fou » n’est pas le premier single d’Ulysse, qui avait déjà sorti le titre « Paradise » l’an dernier avant d’intégrer la Star Academy. On vous conseille d’ailleurs de l’écouter, la qualité était déjà au rendez-vous.



Publicité





Ecoutez le single d’Ulysse « Fou »