13h15 le dimanche du 8 juin : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 8 juin 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « La famille de la Tour ».





« 13h15 le dimanche » du 8 juin 2025 : Le feuilleton des Français, saison 12 épisode 5

« 13h15 le dimanche » lève le voile sur les coulisses d’un restaurant emblématique au rayonnement international : La Tour d’Argent. Grâce à des archives rares et inédites, le magazine retrace l’histoire de cette institution parisienne à travers trois générations, entre rêves, passions et secrets de famille.

Pour comprendre l’histoire de La Tour d’Argent, l’un des plus anciens établissements gastronomiques de Paris, il faut feuilleter l’album intime d’une famille : les Terrail. Trois hommes, épaulés par des femmes discrètes mais déterminantes, ont façonné la légende de ce lieu mythique, célèbre notamment pour son emblématique canard au sang.



Tout commence avec André, un cuisinier visionnaire et entrepreneur audacieux. Marqué par un voyage à New York, il décide de surélever le bâtiment afin d’offrir à ses convives une vue imprenable sur Notre-Dame et les toits de Paris.

La Tour d’Argent, une histoire familiale vieille de près de 115 ans.

Vient ensuite son fils, Claude, qui se rêvait diplomate ou comédien, mais qui finit par incarner l’élégance de la maison. Il contribue à nourrir la légende du lieu, séduisant au passage des figures mythiques comme Barbara Warner, Ava Gardner ou encore Romy Schneider.

Aujourd’hui, l’histoire se poursuit avec André, fils de Claude et de Tarja, qui porte fièrement le prénom de son grand-père. En 2006, à seulement 26 ans, il prend les rênes du restaurant et entreprend de le moderniser tout en préservant son âme. À ses côtés, comme à celles de ses prédécesseurs, des femmes de l’ombre ont contribué à écrire cette saga familiale exceptionnelle, qui perdure depuis plus d’un siècle.