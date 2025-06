« 1917 » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (22 juin 2025)

Publicité





« 1917 », c’est le film qui vous attend ce dimanche 22 juin 2025 sur France 2. Signé Sam Mendes et sorti en salles en 2019, ce film met en scène George MacKay, Benedict Cumberbatch, et Colin Firth.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« 1917 » : l’histoire

Le 6 avril 1917, les caporaux britanniques William Schofield et Tom Blake sont appelés par le général Erinmore, qui leur confie une mission cruciale : rejoindre au plus vite le bois de Croisille, près de la ville d’Écoust, afin d’avertir le 2ᵉ bataillon du Devonshire, commandé par le colonel Mackenzie, qu’une embuscade allemande les attend. Ils doivent à tout prix empêcher l’offensive prévue, qui conduirait les troupes britanniques à un massacre certain. Sans perdre un instant, les deux soldats se lancent dans cette course contre la montre pour sauver leurs camarades.



Avec : George MacKay (le caporal suppléant William Schofield), Dean-Charles Chapman (le caporal suppléant Tom Blake), Benedict Cumberbatch (le lieutenant-Colonel MacKenzie), Colin Firth (le général Erinmore)

La bande-annonce

« 1917 », un film de Sam Mendes, c’est ce soir sur France 2.