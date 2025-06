Roland Garros : suivre Musetti / Rune en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros 2025 tennis – Musetti / Rune en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La huitième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose l’italien Lorenzo Musetti au danois Holger Rune.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Ce dimanche soir, le Court Philippe-Chatrier accueille un duel très attendu entre Lorenzo Musetti (tête de série n°8) et Holger Rune (n°10) pour une place en quart de finale de Roland-Garros.

Lorenzo Musetti a montré une belle forme sur terre battue cette saison avec un bilan de 17 victoires pour 3 défaites . Il a notamment atteint les demi-finales des trois Masters 1000 sur terre. À Roland-Garros, il a remporté ses trois premiers tours, dont une victoire en quatre sets contre Mariano Navone au troisième tour.



Holger Rune, quant à lui, a dû batailler pour venir à bout de Quentin Halys en cinq sets lors du troisième tour. Il mène 2-0 dans les confrontations directes contre Musetti, avec des victoires sur gazon et dur.

Ce match promet un affrontement de styles entre le jeu fluide et créatif de Musetti et la puissance de Rune. Leur première rencontre sur terre battue pourrait être décisive pour la suite du tournoi.

Musetti / Rune en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Musetti / Rune, 8ème de finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.