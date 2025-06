Secret Story 13 : quels secrets sont déjà en danger ? L’alarme a déjà retenti !

Publicité





La nouvelle saison de Secret Storyv, lancée mardi dernier sur TFX, n’a pas tardé à faire monter la pression. Moins d’une semaine après leur entrée dans la maison, plusieurs secrets sont déjà sérieusement menacés. Entre intuitions affûtées, confidences imprudentes et confrontations musclées, les habitants ne perdent pas de temps !











Publicité





Marianne sur la piste d’un gros secret

C’est peut-être la révélation la plus marquante de ces dernières heures : Marianne semble dangereusement proche du secret commun de Aïmed et Célia. Hier soir, elle a déclaré sans détour :

« Le Pour moi, parmi vous de la Maison de Cristal, il y a un infiltré qui communiquait avec quelqu’un de la Maison des Secrets et ils se sont rencontrés dans le SAS. »

Une intuition glaçante… qui vise directement le duo Aïmed-Célia. Les deux candidats partagent le secret « Nous sommes les gardiens de la transparence », un intitulé mystérieux qui s’incarne par leurs rendez-vous secrets dans la pièce de la transparence. Leur secret pourrait bien être remis en question si Marianne décide de buzzer dans les prochains jours…

Damien et Constance, un faux couple déjà grillé ?

Autre révélation choc : vendredi, Mayer a littéralement balancé l’intitulé du secret de Damien et Constance en lançant devant les autres qu’ils sont un faux couple ! Ajoutez à cela les doutes persistants de Romy, qui les observe avec une méfiance grandissante, et vous obtenez un secret en sursis. Les regards sont braqués sur ce duo qui semble avoir du mal à jouer la comédie face à des adversaires de plus en plus stratèges.



Publicité





Des alarmes et des tensions

L’alarme des secrets a déjà retenti plusieurs fois, signe que les habitants ne perdent pas une seconde pour enquêter et buzzer. Des confrontations ont eu lieu, avec leur lot de tensions et de remises en question. Mais pour connaître les détails croustillants de ces échanges, il faudra encore patienter.

👉 La quotidienne de lundi à 19h05 sur TFX s’annonce explosive : la chasse aux secrets de l’épisode, et les premières stratégies se dessineront peut-être de manière plus claire alors que les premières nominations auront lieu mardi. Quels secrets résisteront à cette première semaine ? Qui sera démasqué en premier ? Quels seront les habitants nominés ? Le jeu ne fait que commencer…