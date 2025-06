C à vous du 12 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Déficit du budget : un effort de tous « à commencer par les plus favorisés ». François Villeroy De Galhau, gouverneur de la Banque de France, est l’invité de C à vous

🔵 Journée nationale de la sensibilisation au TDAH. On en parle ce soir avec le Dr Michel Cymes



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef de l’Auberge du Pont, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 Dans la Suite de C à vous : La chanteuse Diane Dufresne pour son concert “Causerie” du 24 au 29 juin au théâtre de L’Atelier ; et Guillaume Labbe, Thibaut Evrard, Corentin Fila et Simon Ehrlacher pour la saison 2 de la série « Escort Boys » sur Prime Vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 12 juin 2025 à 19h sur France 5.