C à vous du 24 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 24 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Fin du conclave sur les retraites, lutte contre la violence des mineurs, côte de popularité… Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre, président fondateur d’Horizons est l’invité de #CàVous. Son livre « Le prix de nos mensonges »

🔵 Guerre Israël-Iran : Israël dénonce une « violation du cessez-le-feu », l’Iran dément. On en parle avec le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU ce soir



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Christophe Beaugrand pour l’émission “Secret story” diffusée en quotidienne du lundi au samedi à 19h05 sur TFX et en prime le jeudi à 21h10

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant “Dante” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Bob Sinclar pour son nouvel EP “The Roses”; et Roschdy Zem et Mohamed Bida pour le film “13 jours, 13 nuits” réalisé par Martin Bourboulon et en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 24 juin 2025 à 19h sur France 5.