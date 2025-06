C dans l’air du 12 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 juin 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 12 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ De New York à L.A… la colère anti-Trump s’étend

Chicago, Atlanta, New York… Les émeutes qui ont éclaté vendredi à Los Angeles pour protester contre les raids de l’agence de l’immigration (ICE) visant les sans-papiers se propagent désormais à travers les États-Unis. Dans l’État de Washington, plusieurs manifestations ont eu lieu, poussant la ville de Spokane à instaurer un couvre-feu du mercredi au jeudi — une mesure similaire à celle décidée mardi par la maire de Los Angeles, Karen Bass. Aux côtés du gouverneur de Californie Gavin Newsom, elle incarne l’opposition frontale à Donald Trump.



Publicité





Face à l’ampleur du mouvement, le président américain a d’abord déployé la garde républicaine, puis 700 marines, en dépit de l’opposition de Gavin Newsom. Trump accuse désormais les dirigeants californiens d’avoir financé des émeutiers et « facilité l’occupation de la ville par des envahisseurs criminels ». La maire de Los Angeles dénonce, elle, une stratégie de la tension orchestrée par la Maison Blanche : « Quand vous menez des descentes sur des lieux de travail, séparez les familles, et faites circuler des blindés dans nos rues, vous semez la peur et le chaos. »

Dans ce climat explosif, un homme s’érige en figure de la rébellion. À 57 ans, Gavin Newsom a prononcé mardi un discours incisif contre la politique de Donald Trump, qu’il accuse de saper les fondements de la démocratie : « Ce que nous voyons ne relève pas du maintien de l’ordre — c’est de l’autoritarisme. La Californie est peut-être la première à résister. Elle ne sera pas la dernière. D’autres suivront. La démocratie est la prochaine cible. » Déjà connu du grand public pour avoir affronté Ron DeSantis lors des primaires républicaines de 2023, l’ancien entrepreneur se positionne désormais comme un sérieux prétendant à la présidentielle de 2028. Opposé frontalement à Trump depuis les incendies qui ont ravagé la Californie début 2025, il avait été publiquement qualifié d’« incompétent » par le président. Depuis, le fossé s’est creusé, notamment après que la Californie a été le premier État à contester les droits de douane imposés par Trump devant la justice.

Tandis que les immigrés subissent la répression brutale de la politique migratoire, d’autres minorités voient également leurs droits reculer, notamment les personnes transgenres. Dès son investiture, Donald Trump avait annoncé que la politique officielle du gouvernement reconnaîtrait uniquement deux sexes, masculin et féminin. Quelques semaines plus tard, il signait un décret interdisant aux femmes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines, suivi d’un autre suspendant les financements publics aux hôpitaux proposant des traitements de transition pour les mineurs. Aujourd’hui, près de 30 États américains ont interdit ces soins. Début juin, l’ONG Human Rights Watch a alerté sur les « graves préjudices » que ces lois infligent aux personnes LGBT+ et à leurs familles.

Dans ce contexte, les marches des fiertés se multiplient à travers le pays, mais dans un climat sous tension. Plusieurs entreprises ont même préféré retirer leur soutien financier, signe de la polarisation croissante qui traverse la société américaine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 12 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.