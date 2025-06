C dans l’air du 19 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 juin 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 19 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Petit Grégory : une nouvelle audition… et des réponses ?

L’affaire du petit Grégory rebondit. Plus de 40 ans après la découverte du corps de l’enfant dans la Vologne, en 1984, sa grand-tante Jacqueline Jacob va de nouveau être entendue par les juges de Dijon, en vue d’une possible mise en examen pour « association de malfaiteurs criminelle ». Déjà soupçonnée en 2017, notamment à la suite d’une expertise graphologique, elle avait été mise en examen avec son mari pour « enlèvement et séquestration suivie de mort », avant l’annulation des poursuites pour vice de forme. Son avocat dénonce aujourd’hui une « non-information ».



Publicité





Autre dossier emblématique : celui d’Inass Touloub, surnommée la « martyre de l’A10 ». Son corps mutilé avait été retrouvé en 1987, mais ses parents, arrêtés en 2018, n’ont toujours pas été jugés. Un bras de fer judiciaire sur les qualifications pénales bloque l’organisation du procès, désormais repoussée à 2027, faute de moyens.

Enfin, le procès Le Scouarnec s’est achevé fin mai. Le chirurgien de 74 ans a été condamné à 20 ans de réclusion pour près de 300 agressions sexuelles, dont certaines sur mineurs. Mais les victimes redoutent que l’affaire retombe dans l’oubli, faute de réaction politique. Elles réclament une commission interministérielle et des mesures concrètes pour prévenir les abus en milieu médical.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 19 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.