« Dans les griffes de ma meilleure amie » : votre téléfilm ce 6 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Dans les griffes de ma meilleure amie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 6 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Dans les griffes de ma meilleure amie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Dans les griffes de ma meilleure amie » : l’histoire, le casting

En terminale, Lacy peine à encaisser le divorce récent de ses parents, ce qui se reflète sur ses résultats scolaires, au grand désespoir de sa mère, Hope. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa meilleure amie, Harper. Mais l’arrivée de Cassie, une nouvelle élève elle aussi issue d’une famille brisée, vient bouleverser cette stabilité fragile. Peu à peu, Cassie pousse Lacy à sécher les cours, à délaisser ses révisions, et s’emploie sournoisement à semer la zizanie entre les deux amies.

Rédactrice en chef du journal du lycée et détective dans l’âme, Harper flaire quelque chose d’anormal : Cassie aurait menti sur son passé et son ancien établissement. Elle tente de prévenir Hope, qui reste sourde à ses alertes. Déterminée à découvrir la vérité, Harper fouille la voiture de Cassie pour y trouver des preuves… mais se fait surprendre par la mystérieuse intruse. L’altercation tourne mal, et Harper est gravement blessée. Elle se retrouve à l’hôpital, entre la vie et la mort…



Avec : Natalie Brown (Hope Carter), Sarah Fisher (Lacy Carter), Alexa Rose Steele (Cassie Larson), Reha Sandill (Harper Evans), Lisa Berry (Nina), Milton Barne (Le détective Lee)

Et à 15h50 « Grace et Isla : la mort pour un garçon » (rediffusion)

Isla, 19 ans, rêve de percer comme influenceuse. En quête de reconnaissance et d’amour, elle espère échapper à son quotidien morne de serveuse. Lors d’une soirée, elle croise le chemin de Jake, un lycéen instable, sans réel projet d’avenir, qui vit chez sa grand-mère et travaille dans un restaurant. Peu après, Jake rencontre Grace, une élève studieuse, soutenue par ses parents dans son ambition de devenir vétérinaire et d’intégrer une prestigieuse université.

Pris entre deux mondes, Jake entame une double relation amoureuse, multipliant les mensonges pour garder Isla et Grace dans l’ignorance l’une de l’autre. De son côté, Isla cherche du réconfort et du soutien auprès de sa communauté en ligne. Ses abonnés réagissent vivement, attisant le conflit. De plus en plus éprise de Jake, Grace supplie ses parents de changer de lycée pour se rapprocher de lui. Conseillée par une amie, elle décide de riposter en ligne : la rivalité amoureuse se transforme alors en véritable guerre virtuelle entre les deux jeunes filles.

Avec : Robin Givens (Cher), Hilda Martin (Grace), Rachel Boyd (Isla), Lachlan Quarmby (Jake)