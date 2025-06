Plus belle la vie spoiler : le choc, Augustin enlève Apolline ! Pierre-Marie prêt à la tuer ! (9 juin 2025)

Publicité





On peut dire que les choses vont prendre une tournure dramatique pour Apolline dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’aujourd’hui Apolline voulait tout dire à la police, Augustin l’a interceptée et convaincue de ne pas le faire… Et dans l’épisode du lundi 9 juin 2025, Apolline est séquestrée par Augustin et son père ! La jeune femme a été enlevée !











A la résidence, Nisma s’inquiète : Apolline lui a posé un lapin alors qu’elles avaient rendez-vous samedi, et depuis elle n’a aucune nouvelle ! Apolline est injoignable, ça ne lui ressemble pas. Nisma alerte Morgane, qui fait le lien avec l’homme avec lequel elle a vu Apolline partir devant le commissariat…Nisma donne une info capitale à Morgane : il s’agit surement de son ami d’enfance : Augustin Barral.

Et justement, au commissariat, la police fait enfin le lien entre Pierre-Louis Barral et son fils, Augustin, qui avait accès à son arme. Idriss donne une info capitale à ses collègues : le téléphone d’Augustin a borné dans la forêt le matin où on a tiré sur Caroline Vasseur. Patrick et ses hommes pensent que la juge Colbert n’était pas visée et que c’était un accident. Mais pour protéger son fils et sa réputation, Barral a utilisé puis éliminé Durieux. Morgane leur parle de la disparition d’Apolline…



Dans la chambre où Apolline est retenue par Augustin, Pierre-Louis Barral arrive. Apolline jure qu’elle ne partira pas en cavale avec eux… Le père d’Augustin la pousse alors par la fenêtre ! Apolline fait une chute impressionnante… Va-t-elle y survivre ?