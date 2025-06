Demain Nous Appartient du 18 juin : Martin démasque le coupable, Sébastien en danger ! (résumé + vidéo épisode 1968 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1968 de DNA – Martin démasque l'agresseur ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il comprend que c'est son ancien supérieur, qui cherche à se venger de lui… Et ce dernier prépare une nouvelle agression, Sébastien est en grand danger !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 18 juin 2025 – résumé de l’épisode 1968

Au commissariat, Martin Constant croit avoir découvert l’identité de la personne qui menace sa vie. Il s’agirait de Vincent Mangin, son ancien supérieur. Bien que leurs relations aient toujours semblé cordiales, Martin est convaincu de sa culpabilité, notamment à cause du mode opératoire. En revanche, Roxane et Karim restent sceptiques, l’absence de mobile les interroge. Et si Constant ne leur disait pas toute la vérité ?

Plus tard, Karim confronte Martin, qu’il soupçonne de lui cacher des choses. Ce dernier avoue qu’à l’époque, Mangin lui avait demandé d’enquêter sur Sébastien, qu’il pensait corrompu. Mais Martin a découvert que Mangin était en réalité le coupable. Il a alors stoppé l’enquête sans rien révéler. Mangin a fini par être arrêté et a tout perdu. Martin pense qu’il cherche aujourd’hui à se venger… Et pendant que la police recherche Mangin, ce dernier place une bombe sous la voiture de Sébastien Perraud !



De son côté, Violette voit d’un mauvais oeil le retour de Judith et a déjà hâte qu’elle reparte… Quand à Marine, elle tente de rendre Fred jaloux avec Samuel…

VIDÉO Demain nous appartient du 18 juin – extrait de l’épisode

