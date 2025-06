L’élimination d’Emilien dans « Les 12 coups de midi » : ce rêve qu’il ne réalisera pas…

Publicité





Depuis plusieurs mois, Émilien enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi sur TF1, au point d’être devenu le plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Cette semaine, le jeune champion s’est confié avec émotion sur son incroyable parcours et son ambition secrète : atteindre deux années complètes de participations.











« On a fait les comptes un petit peu. On en est encore très loin, mais on a compté qu’à 100 jours près, ça faisait deux ans [que je suis ici]. On est à J-100 des deux ans ! C’est très loin, mais ça va faire un moment », a-t-il déclaré à l’antenne mardi midi.

Une déclaration touchante qui résonne aujourd’hui avec une ironie particulière. En effet, selon les informations publiées par Clément Garin sur X (ex-Twitter) il y a quelques semaines, l’élimination d’Émilien a déjà été enregistrée lors des tournages. D’après le journaliste, sa dernière participation sera diffusée le dimanche 6 juillet.

Malgré cette sortie prochaine, Émilien repartira la tête haute, avec une cagnotte vertigineuse estimée à plus de 2,5 millions d’euros, un record dans l’histoire d’un jeu télévisé français.

Son parcours restera dans les mémoires, non seulement pour sa longévité, mais aussi pour sa modestie, sa culture impressionnante et sa bonne humeur quotidienne. Si les téléspectateurs ne sont qu’à J-17 de son départ à l’écran, l’aventure, elle, est déjà bel et bien terminée en coulisses.



