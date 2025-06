Demain Nous Appartient spoiler : Judith fait un aveu choc !... (vidéo épisode du 18 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Judith a fait son grand retour à Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et la jeune femme va jouer avec le feu en revoyant le beau Jordan… Il est désormais en couple avec Violette mais Judith est célibataire et dans quelques jours, elle va faire un aveu choc à Noor !











A la Paillotte, Noor et Judith profitent d’un moment de détente. L’occasion de se faire des confidences, d’autant que Judith a revu Jordan la veille… Noor insiste pour en savoir plus. Judith avoue que Jordan lui a écrit quelques fois depuis qu’ils se sont vus. Et surtout, elle reconnait que Jordan ne la laisse pas indifférente !

Et Judith fait un aveu choc : si elle était raisonnable, elle éviterait de le revoir. Mais elle ne compte pas être raisonnable ! Autant dire que Violette a de réelles raisons de s’inquiéter.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1968 du 18 juin 2025 : l’aveu choc de Judith

