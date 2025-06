Demain Nous Appartient spoilers : la vérité sur François éclate, des retours, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 30 juin au 4 juillet 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 30 juin au 4 juillet 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur la mort de Martial. Soizic est placée en garde à vue, soupçonnée d’avoir tué son amant par jalousie après le passage de Gloria. Face à la police, Soizic ment… Elle assure ne pas être passée voir Martial ce soir là et protège François en ne disant pas qu’il était au courant de sa liaison.

Mais Mélody va, sans le savoir, trahir François en parlant à Georges. La vérité sur François va alors éclater et il va être soupçonné à son tour ! A-t-il tué Martial après avoir découvert qu’il couchait avec sa femme ?

De son côté, Adam apprend la liaison de sa mère avec Martial, il est sous le choc. Pendant ce temps là, à la Paillote, Jordan et Judith commencent à travailler ensemble. Et Rayane quitte définitivement Sète alors que Karim retrouve avec bonheur sa fille, Nina, de retour avec sa mère, Lou.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 (épisode 1975) : Grâce au légiste, l’enquête prend un virage à 180 degrés. Avec Manny, Jack découvre l’amour électrique. Nordine offre une robe à Manon, sans savoir dans quoi il s’embarque.

Mardi 1er juillet 2025 (épisode 1976) : Face à la police, Soizic joue un jeu dangereux. Mona surprend Jack et Manny en mauvaise posture dans la rue. William voit d’un mauvais œil la nouvelle robe de Manon.

Mercredi 2 juillet 2025 (épisode 1977) : Soizic apprend qu’Adam sait tout de sa liaison. Karim retrouve des êtres chers, de retour à Sète. En compagnie de Judith, Jordan entame son premier jour à La paillote.

Jeudi 3 juillet 2025 (épisode 1978) : Mélody trahit un ami proche, malgré elle. Alex prend un malin plaisir à piéger Kevin. Karim déclare son amour à Rayane, qui prend son envol.

Vendredi 4 juillet 2025 (épisode 1979) : Soraya hésite à accepter un dossier déjà compliqué. Les résultats du bac réservent des surprises. Kevin et Mia s’associent pour gagner en efficacité.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 30 juin au 4 juillet 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

