C dans l’air du 16 juin 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 16 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 16 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Israël-Iran : l’escalade se poursuit, Trump joue la montre

L’escalade entre Israël et l’Iran continue de s’intensifier. L’armée israélienne affirme avoir détruit « un tiers » des lanceurs de missiles sol-sol iraniens, tandis que ses frappes auraient fait plus de 200 morts depuis vendredi. De son côté, l’Iran a lancé des missiles balistiques ayant causé au moins 24 décès en Israël.



Dans ce climat explosif, la République islamique tente aussi de contenir les menaces internes. Le chef du renseignement iranien a été tué ce week-end, et les autorités iraniennes ont annoncé lundi l’exécution par pendaison d’un homme arrêté en 2023, accusé d’être un agent du Mossad.

La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante cette montée des tensions. Téhéran exhorte les pays européens à condamner les frappes israéliennes. De son côté, Donald Trump a contacté Vladimir Poutine dimanche pour évoquer la situation. Le président russe s’est proposé comme médiateur, une offre que l’Union européenne a immédiatement rejetée. « La Russie n’a aucune crédibilité. Elle viole constamment le droit international », a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole de la Commission européenne.

C’est dans ce contexte hautement instable que les dirigeants du G7 se réunissent dès cet après-midi pour trois jours en Alberta, au Canada. Donald Trump est attendu avec fermeté par ses homologues européens et canadien, après plusieurs mois de tensions commerciales. Mais les discussions risquent d’être éclipsées par la crise iranienne. Le président américain entretient une position ambigüe : s’il salue l’opération israélienne comme « excellente », il exhorte aussi Téhéran à conclure un accord sur le nucléaire « avant qu’il ne soit trop tard ». A-t-il donné son feu vert à Israël ? La question reste sans réponse. Trump était informé des plans israéliens, mais avait publiquement appelé à la retenue pour éviter « de tout faire capoter ». Certains analystes estiment que cette offensive pourrait servir à pousser l’Iran à revenir à la table des négociations, ce que Téhéran refuse pour l’instant.

Parallèlement, les frappes israéliennes ont touché des zones civiles, dont un hôpital dans l’ouest de l’Iran, ravivant l’angoisse des proches de Cécile Kohler. Détenue depuis plus de trois ans à la prison d’Evin avec son compagnon Jacques Paris, la Française est désormais en danger direct. « C’est un cauchemar qui dure depuis trois ans, et ces deux derniers jours, l’horreur a encore franchi un cap », a confié sa sœur Noémie Kohler au micro de RTL. Face à la situation, Emmanuel Macron a échangé samedi avec le président iranien Massoud Pezeshkian : « Mon premier message a été d’exiger la libération immédiate de nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris », a-t-il déclaré sur X. Si Noémie Kohler salue l’implication de l’Élysée, elle redoute désormais que la prison d’Evin soit directement ciblée. Une frappe israélienne serait tombée récemment à seulement deux kilomètres de là.

16 juin 2025