Enquête Exclusive du 8 juin : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 8 juin 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Le Nil : tensions sur un fleuve mythique ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 8 juin 2025 : votre émission en résumé

Derrière l’image de carte postale de l’Égypte des Pharaons, le Nil dissimule une tension géopolitique majeure. Ce fleuve légendaire, dont la source se trouve en Éthiopie, est aujourd’hui au centre d’un affrontement stratégique impliquant trois pays : l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan.

S’étendant sur 6 700 kilomètres, le Nil irrigue et alimente près de 500 millions de personnes à travers l’Afrique de l’Est. Mais une lutte silencieuse et acharnée s’y déroule désormais. Affaiblie pendant des décennies par des conflits internes et des famines, l’Éthiopie a longtemps vu l’Égypte et le Soudan exploiter les eaux du fleuve à leur avantage. Depuis les années 1960, ces deux pays ont bâti d’imposants barrages, moteurs de leur modernisation. Aujourd’hui, l’Éthiopie contre-attaque : avec la moitié de sa population privée d’électricité, elle a inauguré en 2022 le Grand Barrage de la Renaissance, une infrastructure colossale qui pourrait priver ses voisins en aval d’une ressource vitale.



En 2021, les tensions s’intensifient : des chasseurs égyptiens s’approchent de la frontière éthiopienne dans une manœuvre militaire symbolique. Le président Al-Sissi, soutenu par une opinion publique inquiète, redoute l’impact sur son ambitieux projet d’irriguer 9 000 km² de terres agricoles en plein désert.

Du plateau éthiopien jusqu’au delta égyptien, ce sont des millions de vies qui dépendent du fleuve. Otages d’un conflit hydrique aux enjeux cruciaux, ces populations assistent à la montée d’un affrontement qui pourrait embraser la Corne de l’Afrique.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.