Les 12 coups de midi du 9 juin : Emilien perd pied avant son élimination, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 9 juin 2025, 620ème victoire d’Emilien – C’est une victoire sans briller qu’a signé Emilien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, il a échoué sur 3 questions du Coup de Maître et n’a remporté le moindre euro aujourd’hui !











Publicité





A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : M-1 avant l’élimination d’Emilien !

Les 12 coups de midi du 9 juin, deux indices sur l’étoile mystérieuse

A quelques semaines de son élimination, la cagnotte d’Emilien reste donc inchangée à 2.491.893 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours en photo de fond une plage à Deauville et une épée va apparaitre en haut à droite.

Ces deux indices pourraient mener à Jean Dujardin :

– La plage à Deauville : Deauville est une ville emblématique du cinéma en France, notamment grâce à son Festival du cinéma américain. Jean Dujardin y a été honoré à plusieurs reprises. Une plage à Deauville évoque aussi la fameuse Promenade des Planches où sont inscrits les noms de célébrités du cinéma, dont le sien.

– Une épée : Cela peut faire référence à l’épée de l’Académie des Beaux-Arts, que Jean Dujardin a reçue lorsqu’il a été élu à cette académie (section cinéma). Mais cela peut aussi symboliser des rôles de cape et d’épée ou d’aventurier — Dujardin a joué dans des rôles héroïques ou parodiques (comme OSS 117), maniant symboliquement « l’épée » du héros.



Publicité





Autres possibilités si l’on élargit :

– Alain Delon : grande icône du cinéma français, souvent associé à Deauville, et « l’épée » pourrait symboliser son aura de séducteur ou de héros tragique.

– Zorro (Douglas Fairbanks ou Antonio Banderas) : si l’angle est plus symbolique ou international, l’épée évoque Zorro, et Deauville étant un festival du cinéma américain, cela pourrait être un clin d’œil cinématographique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Jenna Ortega

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+