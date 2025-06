« Haute couture » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (8 juin)

Publicité





« Haute couture », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, et Pascale Arbillot dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Haute couture » : l’histoire

Première d’atelier chez Dior, Esther s’apprête à vivre un moment chargé d’émotion : sa toute dernière collection de Haute Couture avant une retraite bien méritée. Mais un jour, dans le métro, son sac lui est arraché par Jade, 20 ans, une jeune fille au regard fuyant et aux gestes vifs.

Contre toute attente, Jade revient sur ses pas, rongée par le remords, et décide de rendre le sac à sa propriétaire. Touchée par son geste et intriguée par sa fougue, Esther devine chez elle un talent brut. Portée par son instinct, elle lui tend la main et lui offre une opportunité inespérée : devenir apprentie dans les ateliers de la Maison Dior.



Publicité





Une rencontre improbable, entre deux générations, deux mondes, mais une même passion : l’amour du travail bien fait, du fil tiré avec justesse, du geste qui sublime la matière. Pour Esther, l’heure est venue de transmettre. Pour Jade, celle d’apprendre.

« Haute couture » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.