Ici tout commence du 19 juin : Stanislas parle à Coline, Jude fait un choix fort (résumé + vidéo épisode 1201 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1201 – Coline a embrassé Stanislas hier soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Depuis, la jeune femme se sent mal et appréhende de le revoir… Stanislas décide alors de lui parler.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 19 juin – résumé de l’épisode 1201

Coline Morel a commis une grosse erreur ! Emportée par l’émotion, elle a embrassé son prof de salle, Stanislas Duchesnay. Honteuse et troublée, la jeune femme se tourne vers Bérénice et Carla pour se confier. Elles tentent tant bien que mal de la rassurer mais à l’approche des examens, la fille d’Angèle perd pied. Elle le sait : elle doit absolument garder son sang-froid, car son avenir à l’Institut est en jeu… Plus tard, pendant l’épreuve, Coline perd ses moyens…

Stanislas est perdu, il ne s’attendait pas du tout à ce que Coline ait des sentiments pour lui. Il se confie à Joachim et Gaëtan, qui lui conseillent de lui parler. Stanislas va alors parler à Coline : il n’a jamais cherché à la séduire. Elle ne comprend pas et le confronte alors sur ses attentions et sa dédicace, Stanislas perd ses mots…



Publicité





Pendant ce temps là, Jude doit remplacer Jasmine au pied levé à l’Atelier. Il réalise qu’il a envie de voler de ses propres ailes et décide de reprendre le café. Quant à Malik et Maya, ils ne se comprennent plus et ratent leur épreuve en binome…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Clotilde annonce une grande nouvelle à Joachim ! (vidéo épisode du 23 juin)

Ici tout commence du 19 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.