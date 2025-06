Ici tout commence du 23 juin : Coline fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 1203 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1203 – Coline va faire une découverte choc ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, elle va surprendre sa mère et Stanislas entrain de s’embrasser !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 juin – résumé de l’épisode 1203

À la ferme d’Angéline, l’atmosphère est plus sombre que jamais. Coline traverse une profonde déprime. Désormais, toute l’école est au courant des sentiments qu’elle éprouve pour son prof de salle, Stanislas Duchesnay. Un moment bien mal choisi, alors qu’elle doit aussi faire face à ses épreuves de fin d’année… Angèle tente de la rebooster alors que Rose vient prendre des nouvelles. Angèle lui annonce qu’elle a rompu avec Stanislas pour le bien de sa fille.

À l’Institut, Carla encourage Coline avant son épreuve, mais Stanislas l’interrompt pour lui parler en privé. Il la rassure et lui souhaite bonne chance. Plus tard, Gaspard tente de faire comme si de rien n’était, mais Coline lui reproche son humiliation publique et met fin à leur amitié.



Lors de l’épreuve, les élèves de première année doivent intégrer une eau florale tirée au sort à leur plat. Malgré les rumeurs, Coline reste concentrée. Stanislas la conseille, Listrac insiste sur l’importance du dressage, ce qui déstabilise Coline. Mais au final, c’est plutôt réussi. Plus tard, à la ferme, Coline surprend Stanislas et Angèle en train de s’embrasser…

Jasmine, enfin remise, peut enfin faire sa première journée en tant que cheffe de l’Atelier. Mais Tom, Mehdi et Jude manquent à l’appel ! Enzo lui vient en aide… Quant à Clotilde et Joachim, ils apprennent une grande nouvelle. Ils vont accueillir une petite fille vendredi.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier dans la tourmente, Souleymane assume, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Ici tout commence du 23 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.