Ici tout commence du 9 juin : Tom découvre le retour de Valdine avec une complice ! (résumé + vidéo épisode 1193 en avance)

Ici tout commence du 9 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1193 – Emmanuel va faire une terrible annonce ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il doit annoncer que l’institut Auguste Armand est contraint de fermer ses portes !





Ici tout commence du 9 juin – résumé de l’épisode 1193

L’Institut a du fermer ses portes et les cœurs sont lourds en ce début de semaine. Emmanuel Teyssier, Clotilde Armand et Rose Latour cherchent désespérément une issue à cette crise. Si Clotilde espère encore une arrestation rapide de l’empoisonneur, une réalité s’impose pour Emmanuel et Rose : il va falloir répartir les élèves dans d’autres établissements !

Pendant ce temps là, les élèves cherchent à comprendre. Tom est sorti de garde à vue mais reste le suspect numéro 1. Mais Enzo, Anaïs et Emi ont une piste : ils ont découvert des commentaires haineux sur l’institut postés par une certaine Barbara. Ils en parlent à Tom, qui fait lien avec la fille avec qui il a eu une courte relation… Il pense qu’elle veut se venger. Tom va parler à Barbara pour s’excuser l’air de rien. Et quand elle repart, il la suit et découvre qu’elle monte dans la voiture de Romain Valdine !



De leur côté, Maya et Malik continuent de pimenter leur couple. Malik envoie un selfie sexy à Maya mais Gaspard le voit et se moque… Plus tard, il lui envoie lui aussi un selfie osé à Maya…

Ici tout commence du 9 juin 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.