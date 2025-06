Ici Tout Commence spoiler : Anaïs annonce une grande nouvelle, Emi au plus bas (vidéo épisode du 12 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Grande nouvelle dans quelques jours à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après que Romain Valdine ait été arrêté, l’institut peut enfin réouvrir ses portes !











Publicité





Pour l’occasion, Anaïs veut faire fort au Double A et elle décide de reformer sa brigade de filles avec Billie et Emi. Mais après tout ça, Emi ne se sent pas bien… Elle est au plus bas et ne sait pas si elle aurait la force de cuisiner.

Anaïs et Billie tentent de la réconforter, la cheffe du Double A lui assure qu’elle aura toujours sa place à ses côtés.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : une grande nouvelle, les résultats, les résumés jusqu’au 27 juin 2025



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1196 du 112 juin 2025, Emi se sent mal

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.