Ici Tout Commence spoiler : Emmanuel sous le choc, Brassac annonce que... (vidéo épisode du 5 juin)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Emmanuel et Clotilde ne sont pas au bout de leurs surprises dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, et alors que Teyssier et la cheffe Armand sont convaincus que c’est Sam qui a mis la drogue dans les salières du Double A, le commandant Brassac va venir leur faire une annonce choc !











Dans l’affaire de l’empoisonnement criminel du Double A, la police a officiellement innocenté Sam ! Mais Clotilde Armand et Emmanuel Teyssier sont loin d’être au bout de leurs peines… Le Capitaine Brassac leur annonce que non seulement Sam est sous bracelet électronique et ils sont certains qu’il n’est pas allé au Double A, mais en plus Anaïs n’est jamais venue témoigner à la gendarmerie !

Et sans piste sérieuse, le Double A va devoir fermer ses portes ! C’est la seule option pour permettre à l’enquête de se poursuivre sereinement, sans risquer une nouvelle attaque mortelle. Pris dans un scandale sanitaire d’une ampleur inédite, Emmanuel et Clotilde sont sous le choc…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1191 du 5 juin 2025, Sam innocenté

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.