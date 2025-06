C à vous du 2 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 juin 2025, invités et sommaire





🔵 Victoire du PSG : un sacre historique. On en parle avec Nathalie Iannetta, directrice des Sports de Radio France et Luis Fernandez, ancien joueur du PSG (1978-1986), entraîneur (1994-1996 puis 2000-2003) et consultant pour beIN Sport

🔵 Guerre en Ukraine : attaque massive et spectaculaire de Kiev. Des négociations en cours à Istanbul. On reçoit le Colonel Michel Goya, historien militaire, ancien colonel des troupes de marines



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef du restaurant l’Artimon à Palavas-les-Flots

🔵 Dans la Suite de C à vous : Les journalistes Jean-Baptiste Marteau, Loic Delamornais, Louis Laforge et Myriam Encaoua pour la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. FranceInfo passe du canal 27 au canal 16 à partir du 6 juin; et Vincent Delerm pour son album “La fresque” disponible le 6 juin et en tournée dans toute la France. Il interprètera en live le titre “Si beau”

