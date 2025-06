Ici Tout Commence spoiler : Milan choqué par Tom qui... (vidéo épisode du 17 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Comme d'habitude, on peut dire que Tom n'en loupe pas une dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il va vexer Milan avec mots plus que maladroits…











À la coloc, Jasmine fouille partout à la recherche du doudou de son fils Naël. En voulant l’aider, Tom met la main non pas sur le précieux objet, mais sur un livre de cours de niveau lycée… dans la chambre de Milan ! Lorsque ce dernier rentre à l’appartement et découvre la scène, il exige des explications. Pris de court, Tom tente de se justifier, mais fidèle à lui-même, il ne fait qu’aggraver son cas… Il lui assure qu’il aura son bac avant de préciser que de toute façon on le donne à tout le monde !… Milan préfère quitter la pièce…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1199 du 17 juin 2025, Tom vexe Milan

