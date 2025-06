Plus belle la vie spoiler : qui a enlevé Chloé ? Luna alerte Idriss (16 juin 2025)

Publicité





Chloé a été enlevée et séquestrée dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode du lundi 16 juin 2025, Luna refuse de baisser les bras et d’abandonner son amie, elle veut absolument la retrouver !











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse sous le choc, Luna et Chloé en danger, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

Luna et Babeth vont alors se rendre à l’adresse que Chloé a donné à Armand Billard. Sur place, le gardien leur dit qu’elle n’habite déjà plus là ! Luna ne comprend pas et face au refus du gardien de leur ouvrir l’appartement pour vérifier, Luna décide d’appeler la police en simulant une agression…

C’est Idriss qui se rend sur les lieux et découvre Babeth et Luna devant l’appartement. Luna explique à Idriss qu’elle est très inquiète pour Chloé, qui sort de prison et qui ne donne plus signe de vie. Elle craint qui lui soit arrivé quelque chose ! Idriss ordonne alors au gardien d’ouvrir l’appartement. Mais à l’intérieur, rien ! Aucune affaire appartenant à Chloé et un frigo vide. Idriss pense que Chloé a certainement récidivé, un avis que partage Babeth… Elle parle à Idriss de l’ex de Chloé et l’accuse du vol au cabinet. Luna est convaincue qu’il y a une autre explication et demande à Idriss de l’aider à la retrouver.



Pendant ce temps là, Chloé est toujours séquestrée. Une femme lui apporte à manger mais Chloé est malade, elle a de la fièvre. La femme dit obéir aux ordres, sans lui en dire plus… Qui a enlevé Chloé ? Mystère…