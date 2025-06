Plus belle la vie spoiler : Luna fait une découverte choc, Babeth perd espoir (24 juin 2025)

Publicité





Les choses vont devenir critiques pour Chloé et Luna demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 24 juin 2025, Mouret va réussir à éloigner les soupçons de Babeth et Mathieu tout en s’apprêtant à laisser mourir Chloé et Luna !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un drame au Mistral, Jennifer anéantie, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

En effet, maintenant qu’ils savent que l’immeuble appartient à Mouret, Babeth et Mathieu vont retourner le voir. Mais le dentiste détourne les soupçons vers son gardien… Il assure ne jamais rien avoir loué à Chloé Valère et le gardien le couvre. Il assure que c’est lui mais qu’il n’a jamais su pourquoi Chloé était partie.

Babeth et Mathieu demandent à voir les caves, ils ne trouvent aucune trace de Chloé et Luna. Babeth désespère, d’autant que Patrick arrive avec une mauvaise nouvelle : ils ont retrouvé le téléphone de Luna dans un terrain vague, ils pensent qu’elle a bien été enlevée ! Babeth s’effondre dans les bras de Patrick…



Publicité





Le gardien demande son argent à Mouret pour fuir en Belgique avec sa femme. Il l’alerte aussi sur l’état des deux femmes, mais Mouret lui dit de le laisser gérer… Dans l’appartement, Chloé et Luna n’ont pas mangé depuis jeudi. Et stupeur : Luna découvre que l’eau a été coupée ! Le temps est désormais compté, sans eau, elles vont mourir si personne ne les délivre à temps !