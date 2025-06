Ici Tout Commence spoilers : un retour, une grande nouvelle, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 23 au 27 juin 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 23 au 27 juin 2025 – Déjà hâte d'en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par Marc Leroy est déjà de retour à l’institut ! Il reprend les commandes en attendant le retour de Teyssier, il va épauler Clotilde. Celle-ci continue de gérer les examens de fin d’année et on peut dire qu’elle n’est pas tendre avec Coline ! La fille d’Angèle est au pied du mur.

Clotilde et Joachim s’apprêtent à devenir famille d’accueil ! Ils doivent accueillir une petite fille de 6 ans, Lou. Sauf qu’en réalité, ils vont se retrouver avec un adolescent, Loup !

Parmi les élèves du masters, une épidémie se propage…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 juin 2025

Lundi 23 juin 2025 (épisode 1203) : Aux examens, Coline joue le tout pour le tout. À l’Atelier, Jasmine va à la pêche aux clients. De leur côté, Clotilde et Joachim serrent les rangs.

Mardi 24 juin 2025 (épisode 1204) : En pleine épreuve, Gaspard sauve les apparences. Face à sa brigade, Jasmine n’y voit que du feu. Pour sa part, Souleymane vend sa salade.

Mercredi 25 juin 2025 (épisode 1205) : Lors des résultats, Coline tombe de haut. De leur côté, Milan et Zoé tiennent la distance. À l’Institut, Enzo balance tout à Vic.

Jeudi 26 juin 2025 (épisode 1206) : En compétition, Coline tire son épingle du jeu. Pour sa part, Vic ouvre des horizons. Au restaurant éphémère, Lionel et Souleymane volent bas.

Vendredi 27 juin 2025 (épisode 1207) : A l’Institut, Coline tourne la page. De leur côté, Clotilde et Joachim rebroussent chemin. Face à Teyssier, Lionel et Souleymane perdent la tête.

