Iris Mittenaere et Antoine Dupont en amoureux lors de la finale de Roland-Garros (PHOTO)

Au cœur de l’enceinte majestueuse du court Philippe‑Chatrier, la finale messieurs de Roland‑Garros entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz a donné lieu à un moment très remarqué… du côté des stars en tribunes. Parmi elles, Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016 et Miss Univers, et Antoine Dupont, emblématique capitaine du XV de France de rugby, ont partagé une apparition particulièrement significative.











Photographiés côte à côte, ils sont apparus très complices, échangeant regards et sourires tout au long du match. Après le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, cette présence commune en public – conscientes des projecteurs – marque une nouvelle sortie officielle en duo dans un événement sportif.

Leur présence n’est pas passée inaperçue dans l’univers des célébrités : Tony Parker, Natalie Portman, Spike Lee, ou encore Pharrell Williams, figuraient parmi les autres VIP présents ce dimanche. Pour eux, ce rendez-vous marquait clairement une volonté d’officialiser leur union naissante.