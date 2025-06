« Je volerai ta vie ! » : votre téléfilm ce 11 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Je volerai ta vie ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 11 juin 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Je volerai ta vie ! » : l’histoire, le casting

Lors d’une réunion de famille, Sienna profite d’une balade en bateau pour assassiner sa cousine Hannah, maquillant le drame en accident. Sept mois plus tard, elle parvient à convaincre Tony, le mari de la défunte, de l’héberger temporairement. Déterminée à s’imposer comme l’épouse idéale, elle prend en main la maison, les courses et s’occupe des enfants, Maya et Luke. Lorsqu’une gouvernante menace son emprise, elle la fait renvoyer. Plus tard, sentant une collègue de Tony devenir une rivale, elle n’hésite pas à l’éliminer. De son côté, Maya commence à suspecter que quelque chose ne tourne pas rond, mais son père croit qu’elle s’inquiète à tort…



Avec : Yvonne Zima (Sienna Lawton), Mark Lutz (Tony Wilson), Erica Anderson (Maya Wilson), John Andrews (L’officier de police)

Et à 15h50 « Divorce et je te tuerai » (rediffusion)

L’ex-mari de Josie revient soudainement dans sa vie avec une proposition alléchante : l’aider à agrandir sa boutique de fleurs. D’abord réticente à l’idée de laisser revenir cet homme accaparé par son travail, récemment séparé de sa nouvelle épouse Laura, Josie finit par céder, encouragée par sa meilleure amie Hannah. Mais les choses prennent une tournure inquiétante : Laura commence à la harceler, et des menaces de mort apparaissent sur les vitres de sa boutique. Josie envisage de porter plainte, mais Michael l’en dissuade, arguant que Laura souffre de troubles mentaux.

Avec : Jordan Belfi (Michael), Jessica Blackmore (Hannah), Marguerite Moreau (Josie), Arianne Zucker (Laura)