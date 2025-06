Plus belle la vie spoiler : drame au cabinet médical, Babeth agressée ! (12 juin 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Babeth au cabinet médical demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 12 juin 2025, alors que quelques heures plus tôt Mathieu lui a fait une déclaration d’amour, Babeth va être agressée !











Le soir, alors que Babeth s’apprête à quitter le cabinet pour rejoindre Luna, elle découvre une lettre écrire par Mathieu et déposée dans son sac… Plus tôt dans la journée, Mathieu a exprimé à Babeth son souhait de quitter le cabinet pour s’éloigner d’elle et l’oublier. Il est amoureux depuis leur voyage humanitaire et souffre trop de la voir chaque jour ! Babeth a botté en touche alors Mathieu lui a écrit cette lettre…

Mais avant même que Babeth lise la lettre, un homme avec un casque de moto pénètre dans le cabinet et la menace de son arme ! Il s’agit d’Adrien, l’ex de Chloé, pour voler les cartons de médicaments !



