Koh-Lanta du 3 juin 2025 : un énorme coup de bluff va tout bouleverser ce soir ! (VIDÉO)

« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 14 du mardi 3 juin 2025 – Après l’élimination de Maxime la semaine dernière, place à l’épisode 14 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », présentation de l’épisode 14

Aux Philippines, Denis va annoncer à Jérôme le Catalan et Claire, victorieux de l’épreuve éliminatoire, qu’un grand défi les attend et pourrait les aider pour la suite de l’aventure. Ils vont devoir réfléchir et faire un choix ! Ils peuvent précipiter leur chute ou tenter de renverser le cours des choses.

Et place à une épreuve culte : l’équilibre sur l’eau. Qui tirera son épingle du jeu ? Lors du conseil, le plus gros coup de bluff de l’histoire de Koh-Lanta vous attend !



VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 14 du 2 juin