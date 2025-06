Publicité





La Grande Librairie du 4 juin 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 4 juin 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, Et si nous prenions le large ? Augustin Trapenard accueille Erik Orsenna, Irène Frain, François-Henri Désérable, Caroline Boidé et Karim Kattan.

📚 IRÈNE FRAIN, L’or de la nuit (Julliard)

Et si la littérature avait justement le pouvoir d’élargir nos horizons ?

Dans L’or de la nuit (Julliard), la bretonne et prolifique Irène Frain embrasse le destin d’un homme du XVIIIe siècle, Antoine Galland, à qui l’on doit la première traduction des Mille et une nuits en français.



📚 Caroline Boidé – Il nous faut la vie fauve (Équateurs)

Caroline Boidé nous entraîne dans un récit empreint de liberté et de voyage, en quête d’artistes ayant refusé de se plier aux normes artistiques, morales et sociales de leur époque. À travers les figures de Matisse ou Delacroix, elle célèbre une expression artistique libre et vivante. Son texte est un véritable manifeste de vitalité.

📚 François-Henri Désérable – Chagrin d’un chant inachevé (Gallimard)

Après son périple iranien raconté dans L’usure d’un monde, François-Henri Désérable nous propose un nouveau voyage, cette fois en Amérique du Sud, sur les traces de Che Guevara. Un récit inspiré de l’esprit des grands explorateurs comme Nicolas Bouvier, entre aventure personnelle et engagement politique.

📚 Erik Orsenna – Voyages aux pays nomades (Métailié)

Dans cet ouvrage, Erik Orsenna, de l’Académie française, dialogue avec les photographies de Bernard Matussière. Ensemble, ils nous font parcourir le monde – de Cuba au Sahel, de la Chine au Bangladesh – pour interroger les équilibres fragiles de notre planète à travers le prisme du nomadisme.

📚 Karim Kattan – L’Éden à l’aube (Elysad)

Le roman de Kattan, L’Éden à l’aube (Elysad), dénonce l’oppression, la destruction et l’effacement. Il raconte une histoire d’amour entre deux hommes dans une Palestine morcelée, présenté comme un roman enchanteur et baroque porté par un souffle poétique qui embrasse l’imaginaire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 4 juin 2025 à 21h sur France 5.