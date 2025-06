Le remplaçant du 16 juin 2025 : la suite de la saison 3 ce soir sur TF1

Publicité





Le remplaçant du 16 juin 2025 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Le remplaçant » ce lundi soir. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit sur TF1+.







Le remplaçant du 16 juin 2025 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 3 « Déclassé » : Chaque nuit, Tristan s’évanouit dans la nature. Et chaque jour, il lutte pour rester éveillé en cours, dopé aux boissons énergisantes. De plus en plus nerveux, irritable, il sombre peu à peu dans le décrochage scolaire. Déterminé à comprendre ce qui se passe, Nicolas choisit de le suivre, quitte à dépasser les limites de son rôle d’enseignant. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses nouveaux collègues.

Épisode 4 « Inséparables » : Jules et Sofia sont inséparables. Jusqu’au jour où ils apprennent que la mère de Sofia entretient une liaison avec le père de Jules. Leur amitié vole en éclats. Alors, que choisir : l’amitié ou la famille ? Comment faire face à une rupture, qu’elle soit amicale ou amoureuse ? Pour une fois, même Nicolas, d’ordinaire expert en réconciliation, semble perdre pied.



Avec : JoeyStarr (Nicolas Valeyre), Clémentine Célarié (Maylis Vidal), François Berléand (Bernard Audoin), Sébastien Chassagne (Antoine Maclou), etc.

« Le remplaçant » est de retour ce soir, lundi 16 juin 2025 sur TF1.