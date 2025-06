Les 12 coups de midi du 24 juin : Meryl Streep fait chuter Emilien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 24 juin 2025, 635ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». A moins de deux semaines de son élimination, Emilien a buté sur une question concernant le premier Oscar de Meryl Streep lors du Coup de Maître.











Les 12 coups de midi du 24 juin, Emilien face à une nouvelle étoile mystérieuse

Emilien a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte grimpe à 2.549.181 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle photo de fond de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit des palmiers et un début de bâtiment, ça semble oriental mais difficile pour l’instant de dire où ça se situe.

Notez qu’Emilien étant éliminé début juillet, ce n’est pas lui qui trouvera cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



