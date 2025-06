« Les 7 péchés capitaux : Envie » : votre téléfilm inédit ce 23 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les 7 péchés capitaux : Envie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les 7 péchés capitaux : Envie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les 7 péchés capitaux : Envie » : l’histoire, le casting

En apparence, Gabrielle a tout pour être heureuse : un mari attentionné, une fille adorable, une belle maison et une carrière prometteuse. Lorsqu’elle apprend l’existence de sa demi-sœur Keisha, elle choisit de l’accueillir chez elle afin de renouer les liens et rattraper le temps perdu. Peu à peu, une complicité s’installe entre les deux femmes. Mais Gabrielle ignore que Keisha nourrit d’autres intentions. Prête à tout pour s’emparer de cette vie parfaite, elle est bien décidée à transformer celle de Gabrielle en véritable cauchemar.



Avec : Serayah McNeill (Keisha), Kandi Burruss (Regan), Jacinte Blankenship (Daisy Jones), Kellen Boyle (L’officier de police)

Et à 16h, « Les 7 péchés capitaux : Luxure »

Damon et Tiffanie filent le parfait amour : leur carrière est florissante et leur mariage approche à grands pas. Mais l’arrivée de Trey, un ancien ami de Damon tout juste sorti de prison, vient tout bouleverser. Dès leur rencontre, Tiffanie est troublée par le charisme brut de Trey. Peu à peu, l’attirance qu’elle ressent pour lui menace de mettre en péril son couple et de compromettre son avenir avec Damon.

Avec : Keri Hilson (Tiffanie Cooper), Hosea Chanchez (Justus), Teresa Celeste (Kayla), Michael Anthony (Magic)