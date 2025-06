« Les cyclades » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (1er juin 2025)

Publicité





« Les cyclades », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 1er juin 2025, sur France 2. Un film de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, et Kristin Scott Thomas.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV







« Les cyclades » : l’histoire

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.



« Les cyclades » c’est ce soir, dimanche 1er juin 2025, dès 21h10 sur France 2.