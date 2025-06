« Les carnets de Max Liebermann » du 1er juin 2025 : votre épisode ce soir sur France 3 (saison 4)

Publicité





« Les carnets de Max Liebermann » du 1er juin 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série « « Les carnets de Max Liebermann » ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 2 inédit suivi d'une rediffusion.





A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Les carnets de Max Liebermann » du 1er juin : votre épisode inédit

Épisode 2 : La Valse de Méphisto (deuxième partie

L’enquête visant le traître Méphisto plonge Oskar et Max dans des situations d’une extrême dangerosité et les laisse plus isolés que jamais. L’avenir de l’Empire est en jeu, et les enjeux atteignent un niveau de gravité inédit.

Rappel de la pésentation de la saison 4

Vienne, 1909. Le meurtre d’un marchand d’armes et d’un haut fonctionnaire secoue la ville. À son retour d’une série de conférences, le docteur Max Liebermann est sollicité par l’inspecteur Rheinhardt pour résoudre l’enquête la plus dangereuse de sa carrière. Ensemble, ils mettent au jour un complot menaçant les plus hautes sphères du pouvoir. Réussiront-ils à démasquer « Mephisto », l’agent infiltré prêt à plonger l’Empire austro-hongrois dans le chaos, quitte à bouleverser leur propre existence ?



Avec Matthew Beard (Docteur Max Liebermann), Juergen Maurer (Inspecteur Oskar Rheinhardt), Luise Von Finckh (Clara Weiss), Charlene McKenna (Leah Liebermann), Conleth Hill (Mendel Liebermann), Amelia Bullmore (Rachel Liebermann)